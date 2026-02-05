Il drone ‘onnisciente’ con il sensore termico

La Protezione civile di Nubilaria a Novellara ha appena migliorato le sue attrezzature. Hanno acquistato un drone con sensore termico e telecamera in tempo reale. Ora possono monitorare meglio le zone di intervento, anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità. La nuova tecnologia aiuta a intervenire più rapidamente e con più precisione durante le emergenze.

Si potenzia la dotazione della Protezione civile Nubilaria di Novellara. Di recente è stato acquistato un drone dotato di sensore termico, con telecamera collegata a un dispositivo portabile che permette di vedere immagini in presa diretta. Questo apparecchio è in grado di rilevare la presenza di acqua, ma anche di persone e animali, anche di notte, rendendo possibili interventi più tempestivi a sostegno della popolazione, in situazioni di emergenza idrogeologica, come piene e alluvioni del Po o di altri corsi d’acqua. Per pilotare il drone quattro operatori della Nubilaria hanno conseguito un apposito patentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il drone ‘onnisciente’ con il sensore termico Approfondimenti su Protezione civile Nubilaria L’Ue cede ai costruttori d’auto. Avanti con il motore termico L’Unione Europea ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla stretta sui motori termici, rinviando l’obiettivo di eliminarli entro il 2035. Contributi fino al 65% per migliorare l’efficienza energetica con il Conto Termico 3.0 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. drone economico a14 pro max con sensori anticollisione #economico Ultime notizie su Protezione civile Nubilaria Antigravity A1, il primo drone 8K a 360° ora costa fino a 260 euro in menoIl drone con videocamera 360° e doppio sensore 1/1,28 è in sconto fino al 9 febbraio, rendendo più accessibili le riprese aeree in 8K. tomshw.it di Lucia Berlin Una serie di tanti piccoli quadri in cui la protagonista è la stessa narratrice onnisciente e tanti personaggi secondari, diversissimi tra loro: un vecchio indiano americano incontrato in una lavanderia, facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.