L’Ue cede ai costruttori d’auto Avanti con il motore termico

L’Unione Europea ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla stretta sui motori termici, rinviando l’obiettivo di eliminarli entro il 2035. Questa scelta rappresenta una svolta nella politica ambientale dell’UE, influenzando il futuro della mobilità e del settore automobilistico, in un contesto di crescenti pressioni da parte dei costruttori e delle industrie coinvolte.

C’era una volta la norma Ue che imponeva la fine della produzione dei motori termici dopo il 2035. Era il perno del Green Deal, ma la transizione ecologica del settore . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

