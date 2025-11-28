Intorno al delitto Matteotti al PalabancaEventi presentazione del libro di Claudio Oltremonti

Ilpiacenza.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Intorno al delitto Matteotti": questo il titolo dell’ultima fatica editoriale dello storico piacentino Claudio Oltremonti. Il volume verrà presentato dall’autore, in dialogo con Antonino Coppolino, martedì 2 dicembre, alle ore 18, al PalabancaEventi della Banca di Piacenza per iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

