Intorno al delitto Matteotti al PalabancaEventi presentazione del libro di Claudio Oltremonti
"Intorno al delitto Matteotti": questo il titolo dell’ultima fatica editoriale dello storico piacentino Claudio Oltremonti. Il volume verrà presentato dall’autore, in dialogo con Antonino Coppolino, martedì 2 dicembre, alle ore 18, al PalabancaEventi della Banca di Piacenza per iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
