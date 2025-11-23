Obesità una malattia anche per la legge | Italia prima nel mondo ma cosa cambia davvero e a quali cure si può accedere?

L’obesità è oggi uno dei capitoli più urgenti della sanità pubblica italiana. I numeri continuano a crescere e coinvolgono ormai una quota sempre più ampia della popolazione, adulta e pediatrica. È una tendenza che il Paese osserva da anni, mentre accanto a essa si affacciano fenomeni che raccontano un bisogno di cura spesso lasciato scoperto: l’interesse per terapie strutturate, l’uso autonomo di farmaci di nuova generazione e persino acquisti online di prodotti non autorizzati, che trasformano la ricerca di una soluzione in un rischio aggiuntivo. In questo scenario l’Italia compie un passo senza precedenti, diventando il primo Paese al mondo a riconoscere formalmente l’obesità come malattia cronica. 🔗 Leggi su Open.online

