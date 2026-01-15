Il video di Gabriele | Obesità una malattia Non vergognatevi Cruciale farsi curare

In questo video, Gabriele affronta un tema importante: l'obesità come malattia. Con sensibilità e chiarezza, invita a superare la vergogna e a cercare le cure necessarie. Conoscendo la sua esperienza come avvocato e figura pubblica di Pisa, sottolinea l’importanza di affrontare il problema con serietà e senza pregiudizi, promuovendo un atteggiamento più aperto e rispettoso verso chi ne soffre.

Avvocato del foro di Pisa, ex combattente del Gioco del Ponte e tifoso della squadra nerazzurra. Molto conosciuto, quindi, in città. Gabriele Puccini proprio per questo ha pubblicato un video su Youtube in cui parla della sua obesità e lancia un messaggio contro "l'ignoranza". "L'obesità è una malattia, la stessa Regione Toscana l'ha riconosciuta come tale". Avvocato, ha raccontato la sua vicenda personale per aiutare altre persone. "Ho un'obesità severa. E mi sono rivolto al centro Aoup guidato dal professor Santini. L'obesità dipende da vari fattori anche di carattere genetico e non può essere contrastata con la mera volontà.

