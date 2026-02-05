Il discorso di Draghi letto da Frederick Kempe Atlantic Council

Mario Draghi ha parlato all’Università cattolica di Ku Leuven, ma il suo discorso è stato letto da Frederick Kempe, presidente dell’Atlantic Council. Kempe ha definito il suo intervento come un segnale chiaro: l’ordine internazionale che ha guidato l’Europa dal secondo dopoguerra sta finendo. Un messaggio che fa riflettere su come il mondo sta cambiando rapidamente e sulle sfide che l’Europa deve affrontare.

L'intervento di Mario Draghi all'Università cattolica di Ku Leuven viene letto da Frederick Kempe, presidente e Ceo dell'Atlantic Council, come una presa d'atto definitiva della fine dell'ordine internazionale che ha accompagnato l'Europa dal secondo dopoguerra in poi. Nella sua lettura, il discorso di Draghi diviene una lettura non ideologica in favore di una più necessaria diagnosi strategica sul mutamento dell'ambiente globale. Un nuovo ordine. Quando Draghi definisce "morto" l'ordine post-bellico, osserva Kempe, registra il venir meno di un sistema che ha garantito all'Europa sicurezza americana e apertura dei mercati, consentendole di crescere come unione economica senza completarsi sul piano politico.

