Vecchie alleanze e nuovi orientamenti Cosa c’è da sapere sulla Difesa Usa secondo l’Atlantic Council

Il 17 dicembre 2025, il Senato degli Stati Uniti ha approvato il National Defense Authorization Act (Ndaa) per l’anno fiscale 2026, una legge completa che definisce le priorità di difesa, le allocazioni di fondi e le direttive strategiche del Paese. Questo provvedimento annuale riflette i dibattiti in corso a Washington su risorse, alleanze e minacce emergenti. Basandosi sulle analisi degli esperti dell’Atlantic Council, questo articolo esplora le principali disposizioni del Ndaa, evidenziandone le implicazioni per regioni globali e settori critici. Emerge un quadro che bilancia la continuità nelle alleanze con nuovi orientamenti, come il sostegno alla ripresa economica in zone di conflitto e il contrasto alle reti avversarie. 🔗 Leggi su Formiche.net

