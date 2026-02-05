Dopo quasi 18 anni, i carabinieri hanno ritrovato il dipinto ‘I dodici Apostoli’. Era stato rubato nel 2007 da una casa in provincia di Fermo. La scoperta è arrivata grazie a un’indagine lunga e complessa, che ha portato alla restituzione dell’opera al suo legittimo proprietario. Gli investigatori hanno sequestrato anche altri oggetti di valore. Ora si cerca di capire chi sia stato a trafugarlo e come il dipinto sia rimasto nascosto per tutto questo tempo.

Fermo, 5 febbraio 2026 – Era stato rubato nel 2007 e di quel dipinto di era persa ogni traccia per quasi vent’anni. Grazie all’opera certosina dei carabinieri e all’utilizzo della più grande banca dati internazionale è stato ritrovato ed è tornato a casa. Ieri mattina nella sede del seminario arcivescovile di Fermo, i militari del Nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona hanno riconsegnato al legale rappresentante dell’istituto ecclesiastico e alla presenza del responsabile dell’ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi di Fermo, il dipinto del XIX secolo raffigurante “I dodici Apostoli”, olio su tela delle dimensioni di 192 per 302 centimetri, dell’autore Luigi Fontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dipinto rubato ‘I dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieri

Approfondimenti su I dodici Apostoli

Tre anni dopo il furto, i carabinieri forestali hanno ritrovato il cane rubato ad Orvieto.

Un controllo notturno dei carabinieri, seguito a una segnalazione dei cittadini, ha portato all’intercettamento di un Suv sospetto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su I dodici Apostoli

Argomenti discussi: 'Il quadro rubato', un film appassionato su un capolavoro ritrovato; Cristo nella tempesta sul mare di Galilea: il Rembrandt rubato che ossessiona cinema e immaginario pop; Accorsi-Leone per Muccino, Sam Raimi horror, l'apocalisse di Butler, Castellitto falsario e altri 6 film al cinema o in digitale; Furto in cattedrale, rubata da un dipinto la corona d’argento opera di Michele Affidato.

Il dipinto rubato ‘I dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieriL'opera d'arte trafugata dal seminario arcivescovile di Fermo, era nascosta nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio. Fondamentale per il rinvenimento la banca dati dei beni culturali illecitam ... ilrestodelcarlino.it

Fermo, restituito al Seminario Arcivescovile un dipinto rubato nel 2007La riconsegna è avvenuta nella mattina di ieri da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona ... rivieraoggi.it

Fermo, “I dodici Apostoli” tornano a casa: il dipinto scomparso riconsegnato al Seminario Arcivescovile x.com