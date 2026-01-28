Rubato tre anni fa a Orvieto il cane è stato ritrovato dai carabinieri forestali nel Reatino

Tre anni dopo il furto, i carabinieri forestali hanno ritrovato il cane rubato ad Orvieto. Gli agenti hanno scoperto l’animale nel Reatino, dove era stato nascosto. Il proprietario, che aveva denunciato il furto, ora spera di riabbracciare il suo cane.

L’animale recuperato durante un controllo a Poggio Bustone. Era nell’auto di un uomo che è stato denunciato per ricettazione: la ricostruzione Tre anni fa il suo cane era stato rubato nel territorio comunale di Orvieto, il proprietario aveva sporto denuncia e forse. Ora i carabinieri forestali del nucleo di Rivodutri (Rieti) hanno ritrovato l’animale dopo un controllo eseguito a Poggio Bustone, nel Reatino. Come ricostruisce una nota diffusa dal gruppo carabinieri forestale di Rieti, i militari hanno fermato un’auto che trasportava tre cani e dagli accertamenti in banca dati è emerso che uno era stato rubato tre anni fa nella città della rupe.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dopo tre anni di attesa, un uomo di Orvieto ha riabbracciato il suo cane, scomparso nel nulla.

