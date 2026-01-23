Suv rubato intercettato dai carabinieri dopo una segnalazione | 60enne nei guai

Un controllo notturno dei carabinieri, seguito a una segnalazione dei cittadini, ha portato all’intercettamento di un Suv sospetto. Dopo un intervento mirato, il veicolo è stato sequestrato e risultato essere provento di furto. L’operazione evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini nel mantenimento della sicurezza.

Un controllo notturno, nato da una segnalazione dei cittadini e concluso con un intervento mirato delle forze dell’ordine, ha portato all’individuazione e al sequestro di un Suv risultato provento di furto. È accaduto a Castel Volturno, lungo via Regina Margherita, dove i Carabinieri del Reparto.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Suv rubato a Casoria ritrovato a Castel Volturno con a bordo due persone: 60enne denunciatoA Castel Volturno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un SUV di grossa cilindrata, ritrovato in possesso di due persone.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per reati riconducibili alla ricettazione e al riciclaggio. Il Suv è stato sottoposto a sequestro penale e affidato a una ditta autorizzata, interrompendo ...

