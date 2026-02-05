Il detective dell' impossibile Martin Mystère indaga Le ombre di Venezia

Da Venezia, Martin Mystère si trova al centro di un caso che unisce morti misteriose di giovani artisti e musicisti scomparsi in fretta. Il detective dell'impossibile indaga sulle connessioni tra questi decessi e la città lagunare, cercando di svelare un legame nascosto tra arte, musica e oscure presenze veneziane.

Cosa unisce le misteriose morti di alcuni celebri artisti e musicisti, scomparsi a neppure trent'anni, con la città lagunare? A scoprirlo ci pensa Martin Mystère, il celebre "Detective dell'Impossibile" creato più di quarant'anni fa dalla penna di Alfredo Castelli.Uscito in edicola lo scorso 13.

