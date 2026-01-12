La Sergio Bonelli Editori annuncia l’uscita della nuova raccolta a fumetti dedicata a Martin Mystère, prevista per la fine di gennaio. Questa edizione raccoglie alcune delle avventure più significative del celebre personaggio, offrendo ai lettori un’opportunità di riscoprire le sue indagini e le sue storie più rappresentative. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per chi desidera approfondire l’universo di Martin Mystère.

La Sergio Bonelli Editori è lieta di annunciare, per la fine di Gennaio, l’arrivo della nuova raccolta di avventure, dedicate a Martin Mystère. Ecco il comunicato stampa: LE AVVENTURE A STRISCIA DI MARTIN MYSTÈRE, volume imperdibile per gli appassionati del Detective dell’Impossibile, dal 30 gennaio torna in libreria e fumetteria nel tipico formato americano a mezza pagina orizzontale. Tra il 1988 e il 1994 numerose testate italiane pubblicarono sei racconti di Martin Mystère scritti da Alfredo Castelli, realizzati o rielaborati appositamente per l’uscita a puntate giornaliere o settimanali. Martin Myster -©Sergio Bonelli Editore Questa nuova edizione, che segue la prima andata esauritissima, contiene un imperdibile bonus a colori: la storia in cui, nel lontano 1978, nacque il prototipo di Martin Mystère: Allan Quatermain. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sta arrivando la nuova raccolta a fumetti dedicata a Martin Mystère

