Tatiana Tramacere | l’ultima lite con Dragos le ombre sul parco Raho si indaga per istigazione al suicidio

L’ultima sera, la lite con Dragos e il cellulare sequestrato. Che cosa sia accaduto a Tatiana Tramacere tra il pomeriggio del 24 novembre e la notte in cui se ne sono perse le tracce continua a sfuggire agli inquirenti e alla famiglia. Dragos Gheormescu, 30 anni, l’ultima persona ad averla vista, lo ha ribadito davanti ai carabinieri: «Abbiamo discusso, nulla di grave. Lei mi ha salutato dicendo che sarebbe tornata a casa». Quel saluto, in apparenza ordinario, è oggi l’unico punto fermo. Il telefono di lei è spento da ore, quello di lui è ora nelle mani degli investigatori per analisi tecniche che potrebbero chiarire messaggi, cancellazioni, contatti e posizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

