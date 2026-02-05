Il criminologo | Decreto sicurezza? Leggi sull’onda dell’emotività Metal detector a scuola inutile
Questa mattina il criminologo ha criticato il decreto sicurezza, definendolo una legge nata sull’onda dell’emotività e poco utile, soprattutto per quanto riguarda l’uso dei metal detector nelle scuole. Nel frattempo, a Bergamo, si prepara la ripresa di InNova, l’evento che sabato prossimo coinvolgerà il pubblico sull’argomento della sicurezza urbana.
InNova Bergamo riparte sabato 7 febbraio con “Gli occhi sulla strada”, evento aperto al pubblico sul tema della sicurezza urbana. Un tema che tocca la quotidianità di tutti, spesso più attraverso le percezioni che attraverso i numeri. Dalle 9.15 alle 12.30, nella Sala dell’Orologio di Palazzo della Libertà, si alterneranno diversi ospiti. Tra loro Andrea Forlivesi, 56 anni, criminologo, professore di Security Aziendale all’Università di Bologna, da anni impegnato nello studio dei fenomeni criminosi e nella consulenza a enti locali per la definizione di politiche di sicurezza e prevenzione. Partiamo dal suo intervento a Bergamo, di che cosa parlerà? Innanzitutto di come l’analisi del crimine possa diventare uno strumento concreto per le politiche di sicurezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it
