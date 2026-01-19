Decreto Sicurezza oltre al metal detector la Lega vuole limitare i ricongiungimenti familiari dei migranti

La Lega propone una modifica al decreto Sicurezza per limitare i ricongiungimenti familiari dei migranti. La nuova norma mira a consentire l’ingresso in Italia solo dei parenti stretti, al fine di regolamentare meglio i flussi migratori. La proposta sarà discussa nel prossimo Consiglio dei Ministri, inserendosi tra le misure già previste, come l’uso dei metal detector, per rafforzare il controllo sui flussi migratori e garantire una maggiore sicurezza.

«Metal detector all?ingresso delle scuole», Valditara: decreto per vietare le lameIl ministro Valditara ha annunciato un decreto per vietare le lame nelle scuole italiane, introducendo l’uso dei metal detector all’ingresso.

