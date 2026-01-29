Metal detector nelle scuole il criminologo dice sì | Non è una soluzione miracolosa ma è un deterrente

La questione della sicurezza nelle scuole torna sotto i riflettori dopo gli ultimi eventi di La Spezia. Il criminologo non vede questa misura come la soluzione definitiva, ma dice che i metal detector possono comunque funzionare come deterrente. Il ministro Piantedosi ha già annunciato che presto uscirà una direttiva condivisa con il ministro dell’Istruzione, puntando a rafforzare i controlli negli istituti scolastici.

L'esperto in sicurezza Massimo Affronte: "Oggi le armi bianche circolano con una facilità preoccupante. Nel calcio ha funzionato, può essere un ottimo deterrente anche nelle scuole" Una linea che apre alla possibilità di interventi mirati, decisi caso per caso insieme ai prefetti, in risposta al fenomeno crescente dell’uso di coltelli e armi bianche tra i giovani. In questo contesto interviene Massimo Affronte, criminologo riminese ed esperto di sicurezza, che annuncia l’invio nei prossimi giorni di una lettera all’Ufficio scolastico provinciale di Rimini, per proporre di valutare anche sul territorio riminese l’introduzione di controlli preventivi agli ingressi delle scuole considerate più a rischio, in raccordo con le istituzioni competenti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su La Spezia Scuole

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.

Il ministro Valditara difende l’uso dei metal detector nelle scuole, sottolineando come si tratti di un’esigenza di sicurezza piuttosto che di repressione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su La Spezia Scuole

Argomenti discussi: I presidi bocciano i metal detector a scuola: Misura irrealizzabile e fallimentare; Nella scuola di Napoli dove si usa il metal detector. Troppe armi, qui è necessario; Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito; Metal detector mobili nelle scuole, ecco come funzioneranno i controlli.

In arrivo i metal detector nelle scuole per prevenire la violenza: ci saranno controlli anche a sorpresaIn arrivo la direttiva per introdurre i metal detector mobili nelle scuole italiane per prevenire l’introduzione di armi e coltelli. greenme.it

Metal detector nelle scuole, cosa prevede la circolare di Valditara e PiantedosiI metal detector potranno essere utilizzati nelle scuole, su richiesta dei dirigenti scolastici e con il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza: lo prevede una circolare congiunta firmata ... msn.com

Scuola arriva il metal detector nelle scuole. Cosa dice il nuovo regolamento - facebook.com facebook

Arrivano i metal detector a scuola: firmata circolare dai ministri Valditara e Piantedosi. di Maria Paola Raiola x.com