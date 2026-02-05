Le Faremo Sapere in lizza ai Premi David di Donatello

La candidatura del corto “Le Faremo Sapere” ai Premi David di Donatello ha fatto parlare di sé. Il film, realizzato da Oriocenter con Skillherz e Oki Doki Film, affronta il tema del colloquio di lavoro visto dalla prospettiva della Generazione Z. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico più giovane, che vede nel corto un esempio di come i giovani raccontano le proprie sfide e aspettative.

LA «SETTIMA ARTE». Prestigiosa candidatura per il corto di Oriocenter realizzato con Skillherz e Oki Doki Film sul tema del colloquio di lavoro visto dalla Gen Z. Ora per «Le Faremo Sapere» si apre la porta più prestigiosa del cinema italiano: il cortometraggio nato dal progetto di Formazione scuola lavoro «Settima Arte Festival», promosso e sostenuto da Oriocenter e ideato ed erogato da Skillherz, è entrato ufficialmente nella shortlist dei Premi David di Donatello, nella categoria cortometraggi. Un risultato di assoluto rilievo che porta un progetto formativo territoriale all'interno del perimetro più autorevole dell'industria cinematografica nazionale.

