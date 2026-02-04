David di Donatello 2026 | Annunciate le Shortlist per dieci categorie

Sono state annunciate le shortlist per i Premi David di Donatello 2026. Le nomination coprono dieci categorie, dalla miglior acconciatura ai migliori effetti visivi, passando per costumi, scenografia e suono. Per la prima volta, ci sono anche le candidature per il miglior cortometraggio, oltre al premio speciale per il documentario dedicato a Cecilia Mangini. La stagione dei riconoscimenti si avvicina e l’attesa cresce tra i professionisti del cinema italiano.

I Premi David di Donatello svelano le attese Shortlist 2026 nelle categorie Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello – Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche Miglior Cortometraggio. Ad annunciarle è Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell' Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, con il Consiglio Direttivo composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti e Alessandro Usai.

