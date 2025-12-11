Consiglio dei Ministri approva il decreto Milleproroghe

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Milleproroghe, un provvedimento omnibus composto da 16 articoli. La legge riguarda diverse aree, tra cui Lep, intercettazioni, agevolazioni per i giovani, multe stradali e nomine di commissari. Il decreto rappresenta un intervento importante per la proroga di norme e disposizioni in vari settori.

(Adnkronos) – Via libera del Cdm al decreto milleproroghe. A quanto si apprende, mentre è in corso il consiglio dei ministri, è stato approvato il provvedimento omnibus in 16 articoli, che introduce tra le altre cose, norme su Lep, intercettazioni, decontribuzioni per i giovani, multe stradali e nomina dei commissari.

