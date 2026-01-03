No allo sfruttamento degli animali nei circhi | anche l' assessore Ferrandelli al sit in di protesta

Un sit-in di protesta si è svolto davanti al circo Orfei, nel quartiere Forum, per sensibilizzare contro lo sfruttamento degli animali nei circhi. Organizzato dalla Lav, l’evento ha visto la partecipazione di diverse associazioni e dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che ha sottolineato:

Manifestazione di sensibilizzazione davanti al circo Orfei nella zona del Forum. Al sit in, organizzato dalla Lav per protestare contro lo sfruttamento degli animali, hanno preso parte alcune associazioni e anche l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli: "Non siamo contrari al circo - commenta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "No allo sfruttamento degli animali nei circhi": anche l'assessore Ferrandelli al sit in di protesta Leggi anche: Sit-in di protesta e sciopero di 4 ore degli autisti Tua, monta la protesta "Per una gestione autoritaria e unilaterale" Leggi anche: Cani a bordo degli autobus, la protesta: "Anche dopo la promessa dell'assessore, nulla è cambiato" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rita Dalla Chiesa contro la Rai per il cane Gennarino in Affari Tuoi: «Messaggio diseducativo, gli animali non si trattano così»; Eva Henger tra circo e debutto alla regia. A Bacoli il sindaco multa il circo: “no a luoghi in cui si spettacolarizza la sofferenza degli animali” (e i fondi andranno ad aiutare i randagi) - A Bacoli il sindaco multa il circo con animali, ferma lo sfruttamento e usa i fondi per aiutare i randagi, un esempio virtuoso. greenme.it

Circhi con animali, i sindaci non possono vietarli. «E io li multo per i manifesti abusivi e uso i soldi per aiutare i randagi» - La battaglia del primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: «No alla spettacolarizzazione della sofferenza». msn.com

In quali Paesi il circo con gli animali è vietato e qual è la situazione in Italia - L’Europa è oggi l’area del mondo con il maggior numero di divieti e restrizioni sull’uso di animali nei circhi, seppur con modalità differenti. msn.com

In Francia come in Italia, le leggi che vietano lo sfruttamento degli animali nei circhi esistono. Ma senza decreto attuativo restano inapplicate. Intanto, tigri, leoni ed elefanti continuano a esibirsi come se nulla fosse.. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.