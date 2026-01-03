No allo sfruttamento degli animali nei circhi | anche l' assessore Ferrandelli al sit in di protesta

Un sit-in di protesta si è svolto davanti al circo Orfei, nel quartiere Forum, per sensibilizzare contro lo sfruttamento degli animali nei circhi. Organizzato dalla Lav, l’evento ha visto la partecipazione di diverse associazioni e dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che ha sottolineato:

Manifestazione di sensibilizzazione davanti al circo Orfei nella zona del Forum. Al sit in, organizzato dalla Lav per protestare contro lo sfruttamento degli animali, hanno preso parte alcune associazioni e anche l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli: "Non siamo contrari al circo - commenta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

