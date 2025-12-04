VIDEO | Palombo Fiom | Chiesto a Salis lo stop del consiglio comunale fino a quando il Governo non risponde
"Abbiamo chiesto alla sindaca di sospendere i lavori del consiglio comunale fino a quando non arriverà una risposta dal Governo, questo sarebbe un segnale concreto, un segnale politico", così in manifestazione ha parlato Armando Palombo, delegato Fiom della Rsu Ex Ilva, dopo l'incontro con Silvia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
