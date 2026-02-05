Il consigliere Catena | centri di riabilitazione rivedere tariffe e budget

Il consigliere Catena ha presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale per chiedere chiarimenti sulle difficoltà che attraversano i centri di riabilitazione accreditati. Secondo quanto riferito, molte strutture sono in crisi a causa di tariffe e budget insufficienti, e ora si cerca di capire come intervenire per risolvere la situazione.

Un’interrogazione alla Giunta Regionale per far luce sulle gravi criticità dei centri di riabilitazione accreditati. L’appello lanciato da Leonardo Catena (nella foto), consigliere regionale del Partito Democratico, è un invito a ricordare che "la riabilitazione non è un servizio accessorio, ma un diritto di migliaia di marchigiani". Partendo da questa considerazione Catena arriva a lanciare l’allarme dopo le le svariate segnalazioni avanzate da Aris Marche, che ha evidenziato il rischio concreto di riduzione o sospensione delle attività nel corso del 2026. "Da oltre dieci anni – spiega il consigliere regionale dem Catena – le tariffe per le riabilitazioni extraospedaliere non vengono aggiornate, nonostante l’aumento dei costi di gestione, dell’energia e il rinnovo dei contratti del personale sanitario e sociosanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il consigliere Catena: centri di riabilitazione, rivedere tariffe e budget Approfondimenti su Catena Regionale Chiusura a catena nei centri commerciali: il negozio di abbigliamento è l’ultimo a spegnere i luci Questa mattina, alle 10:17, il negozio di abbigliamento Mary Key di Seregno ha chiuso definitivamente le porte. A Spoltore contributi per le spese di trasporto sostenute dai disabili per la riabilitazione nei centri diurni A Spoltore il Comune ha aperto un bando per aiutare le persone disabili a coprire le spese di trasporto verso i centri di riabilitazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catena Regionale Argomenti discussi: Il consigliere Catena: centri di riabilitazione, rivedere tariffe e budget; Catena (Pd), 'servono tariffe aggiornate per centri di riabilitazione'; Lo stato di avanzamento, governance e fruibilità pubblica del complesso di Villa Buonaccorsi di Potenza Picena oggetto di un intervento del consigliere regionale Catena (PD); Porte dell'aula consiliare sbarrate ad Alimena, continua lo scontro con il sindaco: la palla passa alla Regione. Il consigliere Catena: centri di riabilitazione, rivedere tariffe e budgetL’esponente del Pd ha presentato un’interrogazione in Regione: non è un servizio accessorio, ma un diritto dei marchigiani ... msn.com Sanità, Catena (Pd): Centri di riabilitazione in difficoltà, urge un tavolo con la RegioneLa Giunta regionale deve assumersi le proprie responsabilità afferma il consigliere regionale del Partito Democratico ... rivieraoggi.it POTENZA PICENA - Il Pd torna alla carica: interrogazione del consigliere regionale Leonardo Catena: «Annunciati investimenti per 14 milioni, ma il sito continua ad essere sostanzialmente inaccessibile» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.