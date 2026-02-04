Questa mattina, alle 10:17, il negozio di abbigliamento Mary Key di Seregno ha chiuso definitivamente le porte. Con il cielo grigio e la pioggia che batteva forte, i clienti sono entrati per l’ultima volta, salutando un punto vendita che ormai da tempo segnava la fine di un’epoca. È l’ultimo negozio di una catena che ha deciso di abbassare le saracinesche in tutta Italia.

Seregno, 4 febbraio 2026. Alle 10:17 di questa mattina, con il cielo plumbeo e la pioggia che scende fitta su via Umberto I, la saracchina di Mary Key si è abbassata per l’ultima volta. Non si è trattato di un’uscita di scena teatrale, né di un saluto con musica e fiori. Solo il silenzio, interrotto dal rumore del metallo che scivola lungo la guida. Il negozio di abbigliamento, punto di riferimento da oltre quattro anni per i residenti della Brianza, ha chiuso definitivamente. Non per crisi economica, non per errori di gestione, ma per un’imposizione del territorio: i lavori di riqualificazione del centro storico, annunciati in estate, hanno bloccato il passaggio delle auto davanti al negozio, e con esso, il flusso di clienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiusura a catena nei centri commerciali: il negozio di abbigliamento è l'ultimo a spegnere i luci

