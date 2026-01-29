A Spoltore contributi per le spese di trasporto sostenute dai disabili per la riabilitazione nei centri diurni

A Spoltore il Comune ha aperto un bando per aiutare le persone disabili a coprire le spese di trasporto verso i centri di riabilitazione. Chi ha bisogno può fare domanda per ricevere un contributo e alleggerire così i costi di spostamento. La misura mira a facilitare l’accesso ai servizi di riabilitazione per chi ne ha bisogno.

Avviso pubblico per la concessione di contributi per le spese di trasporto sostenute da persone con disabilità per la frequenza di centri diurni di riabilitazione.L'amministrazione comunale di Spoltore, fra le politiche messe in campo a sostegno delle persone con disabilità, prevede anche la.

