Il centro sportivo di via degli Alberini ha finalmente un nuovo gestore e arriva da Montesacro

Dopo mesi di attesa, il centro sportivo di via degli Alberini riapre con un nuovo gestore arrivato da Montesacro. La struttura, chiusa dalla primavera del 2024 dopo lo sfratto dell’ASD Tor Sapienza, si era trovata senza nessuno disposto a prenderne in gestione. Dopo due bandi di gara deserti, il IV municipio è riuscito a trovare finalmente qualcuno disposto a rilanciare il centro, che si trova a Colli Aniene.

