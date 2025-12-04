Ottolini Juve il club bianconero è finalmente pronto a sferrare il colpo definitivo? Cosa filtra sul nuovo direttore sportivo

Ottolini Juve, il club cerca il ds per completare l’assetto con Comolli e Modesto: il cambio in panchina ha rallentato tutto ma la chiusura è vicina. L’assetto dirigenziale della Juventus è in via di definizione, ma resta ancora scoperta una casella fondamentale per l’operatività quotidiana e futura del club: quella del direttore sportivo. La Vecchia Signora ha avviato da tempo una profonda riflessione per individuare la figura ideale da inserire in un organigramma che vede già operativi Damien Comolli nel ruolo di CEO, François Modesto come direttore tecnico e Giorgio Chiellini a capo delle strategie calcistiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, il club bianconero è finalmente pronto a sferrare il colpo definitivo? Cosa filtra sul nuovo direttore sportivo

