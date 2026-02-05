Apre ufficialmente il nuovo centro di raccolta rifiuti, che servirà circa 30.000 utenti della zona. Il progetto mira a facilitare la raccolta differenziata e ridurre l’abbandono di ingombranti in strada. Ora i cittadini possono portare i loro rifiuti ingombranti, soprattutto quelli più difficili da smaltire, direttamente al centro. L’obiettivo è aumentare la percentuale di materiali riciclabili e tenere sotto controllo l’abbandono di rifiuti ingombranti. Il centro rappresenta un passo avanti concreto per migliorare la gestione dei rifi

Obiettivo dichiarato: aumentare la percentuale di rifiuti da riciclare e contenere il fenomeno dell’ abbandono degli ingombranti. Era molto attesa l’inaugurazione di ieri in via Ventina, per il Centro intercomunale raccolta rifiuti, più brevemente Ecocentro come recita l’insegna affissa all’ingresso. Realizzato dal Comune di Sondrio con fondi del Pnrr, è gestito da Secam e offre un servizio sovracomunale rivolto a trentamila tra cittadini del capoluogo e vicini di Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno e Montagna in Valtellina. L’ Ecocentro è aperto da lunedì a sabato, tutti i giorni, dalle 9.30 alle 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il centro raccolta rifiuti è realtà. Un servizio per 30mila utenti

Lunedì ad Albinia apre il nuovo centro di raccolta dei rifiuti in località le Topaie.

