I servizi di raccolta porta a porta previsti oggi, 25 dicembre 2025, Natale, saranno posticipati alla giornata di sabato 27 dicembre in tutti i Comuni, compreso Firenze, in cui è attivo questo sistema di raccolta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Raccolta rifiuti a Firenze: come cambia il servizio a Natale e Capodanno

Leggi anche: Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste

Leggi anche: Sciopero nazionale del settore igiene ambientale: come cambia il servizio raccolta rifiuti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Raccolta rifiuti durante le feste: ecco cosa cambia; Firenze, cittadini ripuliscono gli Orti del Parnaso: raccolti 200 chili di rifiuti; Festività di Natale, come cambia la raccolta dei rifiuti il 25 e 26 dicembre; Nel giardino pubblico oltre 2 quintali di rifiuti di ogni genere raccolti da giovani volontari: Ora è più bello / FOTO.

Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste - Il 25 dicembre e 1° gennaio ci saranno variazioni nella raccolta porta a porta, chiusi gli sportelli al cittadino, gli ecocentri e il call center. msn.com