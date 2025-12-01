Sembra fantascienza, ma è accaduto davvero: migliaia di aerei Airbus A320 sono stati fermati a terra per un problema legato alle radiazioni solari. Un fenomeno naturale che arriva direttamente dalla nostra stella ha messo in crisi uno dei velivoli più diffusi al mondo. Lo scorso ottobre, un aereo della compagnia JetBlue in volo dal Messico verso gli Stati Uniti ha improvvisamente perso quota, costringendo i piloti a un atterraggio d’emergenza in Florida. Le indagini hanno rivelato una causa inaspettata: un brillamento solare aveva “confuso” i computer di bordo. Il problema riguarda un componente chiamato ELAC (Elevator Aileron Computer), il cervello elettronico che controlla l’assetto dell’aereo, cioè l’inclinazione del muso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Sole manda davvero in tilt gli aerei? Il caso Airbus spiegato bene