Il Carnevale di Bazzano | parata carri colorati e i bambini in maschera

Il Carnevale di Bazzano si svolge domenica 8 e 15 febbraio 2026, con una tradizionale parata di carri colorati e bambini in maschera. L’evento, che inizia alle 14:30 in Piazza Garibaldi, offre un’occasione di festa e convivialità nel centro del paese. Dopo la sfilata, la manifestazione prosegue nel giardino della Scuola Materna Parrocchiale, coinvolgendo tutta la comunità locale.

A Bazzano, domenica 8 febbraio e domenica 15 febbraio 2026 torna il carnevale dei bambini. Per le vie del paese, a partire da Piazza Garibaldi alle 14:30, sfileranno i carri colorati e i bambini in maschera, dopo la parata, la festa continuerà nel giardino della Scuola Materna Parrocchiale.

