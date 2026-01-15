Il Carnevale di Bazzano | parata carri colorati e i bambini in maschera

Il Carnevale di Bazzano si svolge domenica 8 e 15 febbraio 2026, con una tradizionale parata di carri colorati e bambini in maschera. L’evento, che inizia alle 14:30 in Piazza Garibaldi, offre un’occasione di festa e convivialità nel centro del paese. Dopo la sfilata, la manifestazione prosegue nel giardino della Scuola Materna Parrocchiale, coinvolgendo tutta la comunità locale.

