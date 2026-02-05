Il cane la lite e la coltellata | Ylenia uccisa dal fratello inseparabili in stile Gomorra

Una lite tra fratelli si trasforma in tragedia a Roma. Lui voleva dormire, ma lei continuava a mettere musica, fino a quando il cane ha fatto pipì sul letto. La discussione si accende, e una coltellata mette fine alla vita di Ylenia, che era inseparabile dal fratello. La polizia ha già arrestato l’uomo, che ora si trova in caserma.

Lui voleva dormire, lei non ne voleva sapere di abbassare la musica. Poi la pipì del cane sul letto. Cominciano a litigare così. E quel fratello da cui non si separava mai e che sui social la 22enne Ylenia Musella descriveva come «il giovane uomo che ha saputo fargli da madre e da padre», ma con cui negli ultimi tempi i rapporti si erano un po' rovinati perché lui considerava la sorella uno spirito troppo libero, afferra un coltello, glielo lancia addosso e la uccide. Non era quello che voleva, dirà Giuseppe, 28 anni, agli inquirenti che lo fermano dopo la fuga di una notte. Ma è quello che è successo, nonostante la corsa in auto per scaricare la sorella in fin di vita in ospedale prima di dileguarsi e consegnarsi alla polizia appena giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La tragedia si è consumata nel cuore di una famiglia, dove una lite sfociata in tragedia ha portato alla morte di Ylenia, una ragazza di 22 anni.

Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa nel rione Conocal a Napoli.

Ylenia Musella, perché è stata uccisa: dalla musica alta alla lite per il cane, «i futili motivi del fratello Giuseppe». Cosa sappiamo e cosa non tornaDopo l’omicidio di Ylenia Musella, 22 anni, nel rione Conocal, complesso di edilizia popolare degradato e preda delle organizzazioni criminali di Ponticelli, zona orientale di ... leggo.it

La lite per i rumori e per il cane, poi la furia. Giuseppe: Non volevo ammazzarlaDopo una fuga durata diverse ore i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli hanno fermato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Na ... internapoli.it

Ylenia Musella, la versione del fratello Giuseppe: «Ho lanciato il coltello, non volevo ucciderla». Il volto tumefatto, il calcio al cane, l'abbandono in ospedale: cosa non torna facebook