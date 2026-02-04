Ylenia la 22enne uccisa dal fratello | dopo il movente della musica ad alto volume spunta la lite per i calci al cane…

La tragedia si è consumata nel cuore di una famiglia, dove una lite sfociata in tragedia ha portato alla morte di Ylenia, una ragazza di 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato con una discussione per il volume della musica, ma poi si sarebbe aggravata a causa di altri comportamenti violenti, tra cui i calci al cane. Alla fine, il fratello, in preda alla rabbia, le ha inferto un fendente alla schiena. La scena si è svolta in un attimo, lasciando dietro di sé dolore e sconc

Un fendente alla schiena, sferrato con la ferocia di chi non conosce altro linguaggio se non quello della rabbia e della sopraffazione. Così è morta Ylenia Musella, 22 anni, nel cuore del Rione Conocal di Ponticelli, uno di quei "non luoghi" della periferia orientale di Napoli dove la vita vale meno di un diverbio, di una lite per futili motivi, o di un finto onore ferito. A ucciderla è stato il fratello, Giuseppe Musella, 28 anni, reo confesso dopo una fuga durata poche ore e terminata negli uffici della Squadra Mobile della città.

