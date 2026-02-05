Bianca Balti ha condiviso un messaggio su Instagram per la giornata mondiale contro il cancro. La modella parla di come questa malattia non sia solo una questione di diagnosi e cure, ma anche di emozioni contrastanti come paura, colpa e forza. La sua testimonianza vuole essere un aiuto per chi sta vivendo lo stesso dolore e per ricordare che non si è soli di fronte a questa battaglia.

Un post vero, con una storia, quella di Bianca Balti. L’ha raccontata lei stessa su Instagram, nella giornata mondiale contro il cancro. “Quando ho scelto una mastectomia preventiva dopo la diagnosi di BRCA1, mi sono sentita dire: ‘Perché farlo, se non sei malata?’. Prima del cancro dicevo che qualcosa non andava, ma venivo liquidata come paranoica. Quando mi sono ammalata di cancro, mi hanno chiesto: ‘Perché non ti sei tolta le ovaie, se sapevi di avere la mutazione?'”. Contraddizioni, frasi buttate lì da chi osserva e poco sa. E un percorso che non è affatto lineare: “Durante il cancro, le persone provavano pena per me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il cancro non è una linea retta. È dubbio, minimizzazione, senso di colpa, forza, paura, adrenalina, lutto. Se ti suona familiare, non sei sola”: così Bianca Balti

La modella Bianca Balti ha condiviso su Instagram alcune foto che mostrano il suo percorso contro il cancro.

Bianca Balti apre il suo cuore e condivide la sua esperienza con il cancro.

