Bianca Balti apre il suo cuore e condivide la sua esperienza con il cancro. La modella parla di quanto sia difficile non solo combattere la malattia, ma anche gestire i dubbi, il giudizio degli altri e la perdita di controllo sulla propria vita. Un racconto sincero che mette in luce le sfide di chi si trova a dover affrontare una malattia così dura.

Bianca Balti ripercorre le decisioni più delicate della sua storia clinica, a partire dal 2022, quando, dopo aver scoperto di essere portatrice di una variante del gene BRCA1, una mutazione genetica che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori, ha scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva. Una scelta che non è stata compresa da tutti: «Quando ho scelto una mastectomia preventiva dopo la diagnosi di BRCA1, mi è stato detto: “Perché dovresti farlo se non sei malata?”». Già prima della diagnosi, racconta, aveva la sensazione che qualcosa non andasse, ma anche allora il suo allarme era stato minimizzato: «Prima del cancro dicevo che sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma sono stata liquidata come paranoica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti racconta il cancro, il dolore e il dubbio

La modella Bianca Balti ha condiviso su Instagram alcune foto che mostrano il suo percorso contro il cancro.

