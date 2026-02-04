La modella Bianca Balti ha condiviso su Instagram alcune foto che mostrano il suo percorso contro il cancro. In un lungo post, spiega quanto sia difficile affrontare i giudizi e i fraintendimenti prima, durante e dopo la malattia. Invita chi ha qualcuno vicino che sta combattendo questa battaglia ad ascoltare di più e a essere più comprensivi. Balti ha deciso di usare il suo spazio sui social per sensibilizzare su un tema che le sta molto a cuore.

Bianca Balti ripercorre le decisioni più delicate della sua storia clinica, a partire dal 2022, quando, dopo aver scoperto di essere portatrice di una variante del gene BRCA1, una mutazione genetica che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori, ha scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva. Una scelta che non è stata compresa da tutti: «Quando ho scelto una mastectomia preventiva dopo la diagnosi di BRCA1, mi è stato detto: “Perché dovresti farlo se non sei malata?”». Già prima della diagnosi, racconta, aveva la sensazione che qualcosa non andasse, ma anche allora il suo allarme era stato minimizzato: «Prima del cancro dicevo che sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma sono stata liquidata come paranoica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti: «Il cancro è essere messi in dubbio prima, giudicati durante e fraintesi dopo. E se qualcuno che ami lo sta attraversando, ascolta di più»

