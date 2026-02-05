Il Canada spezza l’imbattibilità di Constantini Mosaner dopo 4 anni Strada in salita a Cortina

Il Canada mette fine alla serie di vittorie di Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto l’oro a Pechino 2022 e aver dominato i Mondiali 2025, la coppia italiana perde la partita contro il team canadese nella seconda uscita nel torneo di curling doppio misto. La loro imbattibilità si ferma dopo quattro anni di successi, e ora devono affrontare una strada più difficile per proseguire il percorso alle Olimpiadi.

L’imbattibilità di Stefania Constantini e Amos Mosaner è stata spezzata: dopo aver conquistato da imbattuti la medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2022 e dopo aver dominato senza passi falsi i Mondiali 2025, la coppia ha perso alla seconda uscita nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La coppia tricolore è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 7-2, interrompendo così una striscia di 23 affermazioni consecutive nei grandi eventi internazionali a cui hanno preso parte nell’ultimo quadriennio (non va dimenticato che il binomio si è sciolto per un paio di stagioni prima dell’ultima rassegna iridata). 🔗 Leggi su Oasport.it

