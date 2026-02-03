Jorge Martin racconta il suo calvario | Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d'acqua

Jorge Martin ha aperto il suo cuore, raccontando il calvario vissuto quest’anno. Il pilota spagnolo, campione del mondo MotoGP 2024, ha corso pochissime gare nel 2025 a causa di infortuni che gli hanno impedito di salire in moto. “Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d’acqua”, ha spiegato, descrivendo la fatica e la frustrazione di un anno segnato dai problemi fisici. Ora, dopo aver superato le difficoltà, si prepara a tornare in pista.

Jorge Martin dopo aver vinto il titolo MotoGP 2024, ha corso pochissime gare nel 2025 a causa di una serie di infortuni. Lo spagnolo si prepara alla nuova stagione, saltando, però, i primi test ufficiali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Jorge Martin

Maria Monfort condivide il drammatico racconto del calvario vissuto da Jorge Martin in Qatar, tra paura e dolore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Jorge Martin The Iconic Turn Five..#motogp

Ultime notizie su Jorge Martin

Argomenti discussi: MotoGP 2027: Perché Jorge Martin ha scelto Yamaha e perché Aprilia lo ha lasciato andare; MotoGP 2026. Jorge Martin e l'incognita Sepang: sarà in pista per i test?; Jorge Martin compie una mossa shock verso Yamaha per il MotoGP 2027: uscita da Aprilia confermata!; LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bezzecchi subito davanti esordiscono Bagnaia e Marquez.

MotoGP, Jorge Martin: Non ho ancora l’ok dei dottori, ma tornerò sulla moto molto prestoJorge Martin comincerà in ritardo il lavoro di preparazione e adattamento alla nuova moto rispetto agli altri protagonisti della MotoGP, avendo dovuto ... oasport.it

La fidanzata di Jorge Martin racconta il calvario in Qatar: Credeva di morire. Piangevamo terrorizzatiMaria Monfort racconta il dramma vissuto dal fidanzato Jorge Martin in MotoGP 2025: dagli infortuni di Sepang all’incidente in Qatar, quando il pilota Aprilia temeva di morire. Leggi le notizie in ... fanpage.it

Motosprint. . Sepang, Test MotoGP Con Paolo Bonora, Team Manager Aprilia, abbiamo parlato del rinnovo di Marco Bezzecchi, di Jorge Martin e tanto altro - facebook.com facebook

#MotoGP Giornata epocale che potrebbe entrare nella storia del motociclismo. Dalla Spagna (Motorsport e AS) si spartiscono le bombe di mercato 2027-2028: Pedro Acosta in Ducati Lenovo, Fabio Quartararo in Honda HRC, Jorge Martin in Yamaha Factory. x.com