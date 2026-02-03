Jorge Martin racconta il suo calvario | Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d'acqua

Jorge Martin ha aperto il suo cuore, raccontando il calvario vissuto quest’anno. Il pilota spagnolo, campione del mondo MotoGP 2024, ha corso pochissime gare nel 2025 a causa di infortuni che gli hanno impedito di salire in moto. “Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d’acqua”, ha spiegato, descrivendo la fatica e la frustrazione di un anno segnato dai problemi fisici. Ora, dopo aver superato le difficoltà, si prepara a tornare in pista.

Jorge Martin dopo aver vinto il titolo MotoGP 2024, ha corso pochissime gare nel 2025 a causa di una serie di infortuni. Lo spagnolo si prepara alla nuova stagione, saltando, però, i primi test ufficiali.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

