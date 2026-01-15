Palpare una donna sotto il seno non è molestia | Procura Biella archivia accuse contro responsabile di reparto
La Procura di Biella ha richiesto l'archiviazione delle accuse di molestie sessuali nei confronti di un responsabile di reparto, denunciato da una dipendente. La decisione si basa sull'analisi degli elementi raccolti, che hanno portato a considerare infondate le imputazioni. La vicenda riguarda presunti comportamenti in un contesto lavorativo, e l'archiviazione rappresenta la conclusione del procedimento giudiziario.
La Procura di Biella ha chiesto l'archiviazione delle accuse di molestie sessuali contro un 51enne, responsabile di reparto in un'azienda nella Valle di Mosso, denunciato da una dipendente per presunti tocchi e battute inappropriate. Una decisione che fa discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
