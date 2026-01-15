Palpare una donna sotto il seno non è molestia | Procura Biella archivia accuse contro responsabile di reparto

La Procura di Biella ha richiesto l'archiviazione delle accuse di molestie sessuali nei confronti di un responsabile di reparto, denunciato da una dipendente. La decisione si basa sull'analisi degli elementi raccolti, che hanno portato a considerare infondate le imputazioni. La vicenda riguarda presunti comportamenti in un contesto lavorativo, e l'archiviazione rappresenta la conclusione del procedimento giudiziario.

"Una palpata sotto il seno non è molestia": la decisione che fa discutere - Lei aveva querelato il suo responsabile solo dopo aver cambiato lavoro perché temeva di perdere il posto ma secondo l'accusa la denuncia presentata dalla donna non sarebbe sufficiente a provare molest ... today.it

Lei aveva querelato il suo responsabile solo dopo aver cambiato lavoro perché temeva di perdere il posto, ma la denuncia presentata dalla donna non sarebbe sufficiente a provare molestie e maltrattamenti facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.