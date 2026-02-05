il calendario dei concerti e delle nuove uscite rock di bergamo

Febbraio si apre con un calendario ricco di eventi musicali a Bergamo. Dal Druso al Live Club, passando per le band locali, ci sono concerti di ogni genere che attirano appassionati da tutta la provincia. Non mancano nemmeno le uscite discografiche di band orobiche che promettono di fare parlare di sé. Un mese da non perdere per chi ama il rock e vuole scoprire nuove sonorità.

Articolo. Dal Druso al Live Club, passando per le band orobiche, tutti gli eventi e i dischi da non perdere a febbraio Passano gli anni e cambiano i generi, ma il rock non morirà mai. Un motto generazionale che circola dagli anni Sessanta e che non ha mai perso forza. La scena rock continua a vivere ovunque ci sia un palco e qualcuno disposto ad ascoltare e, da questo punto di vista, Bergamo è una vera fucina di energia e passione. Il panorama orobico è infatti ricca di pubblicazioni e concerti capaci di soddisfare anche l’orecchio più esigente e, nelle prossime righe, andremo a scoprire alcuni degli eventi che la nostra provincia offrirà a tutti gli appassionati di rock, punk e metal. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

