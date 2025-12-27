Il bilancio 2025 della Questura Oltre 1.500 denunce e 154 arresti

Oltre 16mila chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 gestite in un anno, 1.600 denunce e querele, con 507 persone denunciate e 154 arrestate. Un'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di oltre 15 chili di droga. Complessivamente sono state identificate oltre 41.000 persone e controllati più di 7.700 veicoli. La Questura di Monza e della Brianza, col finire dell'anno, dà i numeri in attesa dell'arrivo del nuovo Questore Giovanno Cuciti, che dal 12 gennaio andrà a sostituire Filippo Ferri, chiamato a dirigere la polizia a Como. Un bilancio che nei numeri racconta di un impegno costante e di una rilevante attività di controllo del territorio, con 122 servizi straordinari svolti anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine.

