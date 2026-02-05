Il giocatore del Napoli, ormai vicino a trasferirsi alla Juve, ha confermato di essere cercato dai bianconeri. In un’intervista, ha detto che le voci di corridoio sono vere e che la Juve è il club che fa al caso suo. Non è il primo a cambiare squadra tra le due, e sicuramente non sarà l’ultimo. La trattativa è in corso e i tifosi aspettano di scoprire come finirà.

È stato uno dei fedelissimi di Spalletti Non è il primo e non sarebbe neanche l’ultimo a traslocare alla Juve, ovvero nell’odiata rivale. A diventare un traditore, come dicono a Napoli. Il traditore zero fu José Altafini, poi via tutti gli altri. L’ultimo? Restando solo sui calciatori, Gonzalo Higuain. (AnsaFoto) – Calciomercato.it E l’ultimissimo, cioè il prossimo? Stanislav Lobotka. Attenzione, il nome non lo spariamo noi ma Antonio Cassano nella diretta del programma Twitch ‘Viva el Futbol’, del quale è protagonista assieme agli amici Ventola e Adani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il big del Napoli alla Juve: "Voci di corridoio, è il giocatore che serve"

