In attesa di tornare in campo dopo le festività natalizie, impazzano le voci di calciomercato in vista di gennaio Davide Frattesi nel mirino della Juventus: no, non è una novità, visto che se ne parla da diverse settimane. Ma è la notizia che sta prendendo sempre più corpo in queste ultime ore. Il centrocampista non sta trovando spazio nell’ Inter di Cristian Chivu, come già successo con Simone Inzaghi, e la prossima sessione di calciomercato sembra davvero essere quella dell’addio. Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, lo apprezza molto e ne aveva fatto un perno della sua Nazionale: anche per questo motivo, l’ex Roma viene accostato con forza al club piemontese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Frattesi non è il giocatore che serve alla Juventus: ecco l’unico centrocampista per Spalletti

Leggi anche: Frattesi alla Juventus? Non solo Spalletti, ecco chi sta sta facendo la corte al centrocampista dell’Inter

Leggi anche: Condò non ha dubbi sulla Juventus: «Ho una sensazione su questa squadra. McKennie è l’unico giocatore della rosa di Spalletti che…»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bologna Juventus Chiellini | Yildiz è un giocatore importante e la volontà è quella di continuare insieme Scambio Frattesi Thuram? Dico una cosa; Timber Juve chi è l’alter ego olandese di Frattesi che è stato offerto al club bianconero per gennaio.

Juve interessata a Frattesi? La posizione di Inter e giocatore non cambia - Davide Frattesi torna nei rumors di mercato, si fanno insistenti le voci di un interesse della Juve per il centrocampista dell'Inter. sportmediaset.mediaset.it

Frattesi al Newcastle, ok del giocatore e l'Inter apre: la richiesta intrattabile agli inglesi - L'Inter si prepara alla seconda giornata di campionato ma sempre con un occhio al mercato, soprattutto in uscita. tuttosport.com

Scambio Frattesi-Rovella: cosa c'è di vero nella trattativa fra Inter e Lazio - Questa è la clamorosa bomba di mercato lanciata dal Messaggero che infiamma in queste ore il pubblico biancoceleste per un’operazione importante ... romatoday.it

Il futuro di Frattesi è sempre più lontano dall'Inter, l'agente del giocatore spinge per portare il giocatore alla Juventus, l'Inter non si oppone ma 2 condizioni sono OBBLIGATORIE Tutti i dettagli nel link nei commenti - facebook.com facebook

Per Frattesi l'Inter ha incassato il gradimento Juve. I nerazzurri hanno fatto sapere ai bianconeri che possono averlo in due modi: portando 35M€ oppure scambiandolo con un giocatore scelto dalla società nerazzurra, in questo caso il nome è quello di K. Th x.com