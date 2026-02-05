Il baraccone Vannacci | marcia in tv anche in Rai vuole farsi accettare da Meloni Il dolo di Salvini

Questa mattina, in tv, Vannacci ha nuovamente marciato per attirare l’attenzione. Ha cercato di farsi accettare da Meloni, anche in Rai, e ha dato l’impressione di voler parlare più a livello di immagine che di contenuto. Dentro il centrodestra, molti si chiedono quanto ci sia di strategia e quanto di impulsività dietro le sue mosse. Salvini, intanto, ha accelerato sull’uscita, e in molti pensano che ci sia un “dolo” dietro questa decisione. Il tutto sembra più una manovra di palco

Attacca Salvini (che ora pensa a Zaia vice) occupa reti e in Rai c'è chi già si muove per lui. Il timore di FdI: "Farà l'ospite fisso", Calenda: "Oltre Cortina lo aiutano". L'uscita dalla Lega per FdI è un modo "per indebolire" Meloni E’ il nuovo Beppe Grillo in vestaglia, un generale baraccone, ma quanto c’è di “dolo” in Salvini, nella sua decisione di accelerare l’uscita? Sono domande che si fanno in FdI. Ora è Vannacci “l’ingrato”, ma gli ingrati servono a impaginare giornali e tv. Ha cominciato. Anche in Rai c’è chi si sta muovendo per Vannacci, la quota Vannacci. Meloni e FdI profetizzano: “Diventerà il beniamino dei quotidiani di sinistra e di La7”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Una marcia dei nazi si è svolta ieri davanti a Montecitorio, con alcuni partecipanti che hanno alzato cartelli e slogan provocatori.

Un nuovo partito di Vannacci potrebbe scuotere gli equilibri politici italiani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

