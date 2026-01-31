Una marcia dei nazi si è svolta ieri davanti a Montecitorio, con alcuni partecipanti che hanno alzato cartelli e slogan provocatori. Tra loro c’era anche Vannacci, che sembra aver preso il ruolo di regista di questa protesta. Salvini, invece, sembra lontano dal controllare gli eventi, lasciando che la situazione si sviluppi senza interventi diretti. La Lega continua a essere un punto di tensione per Meloni, che fatica a contenere le polemiche interne e le critiche esterne. La scena ricorda più una parodia che una manifestazione politica, con alcuni

Nazisti, partigiani improvvisati, sala stampa chiusa. Fontana media con Salvini e vieta l'ingresso dei nazisti, Furgiuele, inviato da Vannacci, si prende la scena. FdI sempre più preoccupata "perché Salvini non governa più la Lega" Sala occupata: annullato l'evento di CasaPound alla Camera. Furgiuele: "Ci riproverò! Vannacci è con me" Sono nazi, sono marci e chi li insegue si crede Don Sturzo. E' il teatro La Scala degli scimuniti, la parodia della tragedia nazifascista e della Resistenza. Un orrore. Urla, turpiloquio: "Che cazzo mi deve insegnare il coraggio. Ah, bello!". Il leghista Furgiuele, in gessato e cravatta Saint Laurent, invita alla Camera tre strafatti di celtiche ed Evola.

La marcia dei nazi a Montecitorio: Vannacci è il regista e Salvini non lo governa. La Lega è sempre il "problema" di Meloni

Salvini minimizza il caso Vannacci.

Matteo Salvini si dice tranquillo sulla polemica con Roberto Vannacci.

