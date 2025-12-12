genova la bimba ha fretta e la mamma partorisce in ambulanza

Una giovane donna di Genova ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, durante il tragitto verso l'ospedale di Voltri. Assistita dagli operatori del 118, la partoriente ha avuto la sua prima figlia all’altezza di Pegli, confermando come le emergenze possano sorprendere anche nei momenti più inaspettati.

