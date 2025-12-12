Genova la bimba ha fretta e la mamma partorisce in ambulanza

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di Genova ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, durante il tragitto verso l'ospedale di Voltri. Assistita dagli operatori del 118, la partoriente ha avuto la sua prima figlia all’altezza di Pegli, confermando come le emergenze possano sorprendere anche nei momenti più inaspettati.

La giovane è stata assistita dagli operatori del 118: era diretta all’ospedale di Voltri ma la sua piccola ha deciso di nascere all’altezza di Pegli. Ilsecoloxix.it

genova bimba ha frettaGenova, la bimba ha fretta e la mamma partorisce in ambulanza - La giovane è stata assistita dagli operatori del 118: era diretta all’ospedale di Voltri ma la sua piccola ha deciso di nascere all’altezza di Pegli ... ilsecoloxix.it

genova bimba ha frettaMamma partorisce in ambulanza assistita dagli operatori del 118 - Fiocco rosa su un'ambulanza dove una giovane mamma di 23 anni ha dato alla luce la sua bimba assistita al telefono dal medico del 118. primocanale.it

genova la bimba ha fretta e la mamma partorisce in ambulanza

© Ilsecoloxix.it - Genova, la bimba ha fretta e la mamma partorisce in ambulanza

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto