Genova la bimba ha fretta e la mamma partorisce in ambulanza
Una giovane donna di Genova ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, durante il tragitto verso l'ospedale di Voltri. Assistita dagli operatori del 118, la partoriente ha avuto la sua prima figlia all’altezza di Pegli, confermando come le emergenze possano sorprendere anche nei momenti più inaspettati.
Dal dramma di Gaza alle cure del Gaslini: a Genova una bimba di 3 anni e mezzo grazie al corridoio umanitario genovaquotidiana.com/2025/12/09/dal… x.com
Dalla Striscia di Gaza al Gaslini. È arrivata nella notte una bimba di 3 anni, trasportata da 118 e protezione civile ? - facebook.com facebook
