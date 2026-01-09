Durante le festività natalizie, Pisa ha registrato un’occupazione alberghiera del 90%, evidenziando un trend positivo e una crescente affluenza turistica. Questa dinamica conferma l’interesse verso la città anche in periodi tradizionalmente più tranquilli, offrendo un quadro di stabilità per il settore ricettivo e un’opportunità di crescita per il turismo locale.

Pisa, 9 gennaio 2026 – Un ‘regalo’ inaspettato per i giorni di Natale e un andamento complessivamente dinamico nell'arco delle festività. E' un bilancio positivo quello tracciato dal presidente Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli sulle presenze turistiche in occasione delle festività natalizie. “Il trend si è confermato in crescita anche rispetto al 2024 che pure era stato un anno di miglioramento in confronto ai precedenti. Una bella sorpresa è arrivata proprio dalle occupazioni registrate nei giorni di Natale del 24, 25 e 26 dicembre che sono andate sopra il 60%. Pisa sta diventando attrattiva anche nei giorni di Natale, con dati estremamente lusinghieri come confermano gli ultimi giorni del 2025 e Capodanno, con un tasso di occupazione che ha superato il 90% nei giorni del 30 e 31 dicembre e 1 gennaio, raggiunto però grazie alle prenotazioni last minute proprio a ridosso di San Silvestro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festività col sorriso: a Capodanno occupato il 90% delle strutture alberghiere pisane

Leggi anche: Turismo, le festività fanno sorridere gli albergatori pisani: a Capodanno occupato il 90% delle strutture

Leggi anche: Turismo, le festività fanno sorridere gli albergatori pisani: a Capodanno occupato il 90% delle strutture

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le festività si sono concluse e la quotidianità riprende il suo ritmo. Nel nostro studio continuiamo a lavorare con la stessa attenzione e professionalità di sempre, prendendoci cura del vostro sorriso ogni giorno. Che sia per un controllo post-feste, un’igiene - facebook.com facebook