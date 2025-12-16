Fusione tra tre comuni dell' Alta Valtrebbia prosegue il percorso partecipativo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Un Comune per il futuro” coinvolge i comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba nell'ambito di un percorso partecipativo finalizzato a valutare una possibile fusione amministrativa tra le tre comunità, con il supporto tecnico di eco&eco. L'iniziativa mira a favorire il confronto e la partecipazione dei cittadini in vista di decisioni strategiche per il futuro del territorio.

Immagine generica

Prosegue il percorso partecipativo “Un Comune per il futuro”, promosso dai Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba con il supporto tecnico di eco&eco, che accompagna la riflessione sull’ipotesi di una possibile fusione amministrativa tra i tre enti. La scorsa settimana si è conclusa la. Ilpiacenza.it

BOCCIATA LA FUSIONE DI TRE COMUNI

Video BOCCIATA LA FUSIONE DI TRE COMUNI
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni: Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito - Pasquale Marchese, sindaco di Castelluccio Valmaggiore, ha scritto agli omologhi Maria Palma Giannini e Michele Pavia proponendo loro la fusione dei tre comuni ... foggiatoday.it

Fusione tra Comuni, maxi risparmio: "Ora un tesoretto da 1,6 milioni" - Ma al sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti non dispiace evidenziare i buoni risultati di bilancio del proprio comune, originati dalla fusione, ormai ... lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.