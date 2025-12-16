Fusione tra tre comuni dell' Alta Valtrebbia prosegue il percorso partecipativo

Il progetto “Un Comune per il futuro” coinvolge i comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba nell'ambito di un percorso partecipativo finalizzato a valutare una possibile fusione amministrativa tra le tre comunità, con il supporto tecnico di eco&eco. L'iniziativa mira a favorire il confronto e la partecipazione dei cittadini in vista di decisioni strategiche per il futuro del territorio.

Prosegue il percorso partecipativo “Un Comune per il futuro”, promosso dai Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba con il supporto tecnico di eco&eco, che accompagna la riflessione sull’ipotesi di una possibile fusione amministrativa tra i tre enti. La scorsa settimana si è conclusa la. Ilpiacenza.it

BOCCIATA LA FUSIONE DI TRE COMUNI

Video BOCCIATA LA FUSIONE DI TRE COMUNI Video BOCCIATA LA FUSIONE DI TRE COMUNI

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni: Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito - Pasquale Marchese, sindaco di Castelluccio Valmaggiore, ha scritto agli omologhi Maria Palma Giannini e Michele Pavia proponendo loro la fusione dei tre comuni ... foggiatoday.it

Fusione tra Comuni, maxi risparmio: "Ora un tesoretto da 1,6 milioni" - Ma al sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti non dispiace evidenziare i buoni risultati di bilancio del proprio comune, originati dalla fusione, ormai ... lanazione.it

SUBAPPENNINO DAUNO, UN FUTURO DA SCRIVERE Fusione o unione tra Comuni, la proposta del sindaco Marchese apre il confronto sui Monti Dauni - facebook.com facebook

Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni: Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito x.com