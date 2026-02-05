I pugili raccontano la leggenda di Rocky Marciano

I pugili italiani raccontano la leggenda di Rocky Marciano, uno dei campioni più duri e resistenti nella storia della boxe. Le loro parole confermano come Marciano sia ancora oggi un punto di riferimento, simbolo di forza e determinazione. Molti di loro si ispirano alle sue imprese sul ring, ricordando le sue vittorie e il modo in cui affrontava ogni match. La sua figura continua a vivere tra le nuove generazioni di pugili, che cercano di seguire le sue orme.

La figura di Rocky Marciano resta una misura di resistenza e potenza nel panorama della boxe. Le valutazioni dei grandi campioni hanno sottolineato la sua capacità di imporre pressione costante, affrontando avversari diversi in epoche e categorie differenti, lasciando un'impronta che trascende il tempo. Joe Louis, sconfitto da Marciano per il titolo, lo descrisse come "il più grande pugile del secolo", un titolo che ha accompagnato la sua figura oltre il ring. Muhammad Ali lo indicò come l'uomo più difficile da knockout, rilevando che Marciano continuava ad avanzare e a colpire persino le braccia dell'avversario.

Approfondimenti su Rocky Marciano
"Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano": la graphic novel è un trittico di autori abruzzesi
Torna il premio letterario Rocky Marciano "Storie di Sport" a Ripa Teatina dedicato ai racconti a tema sportivo

Rocky Marciano, la leggenda della boxe raccontata a fumetti
Campione imbattuto dei pesi massimi e simbolo mondiale della boxe, Rocky Marciano torna protagonista con una storia a fumetti che ne racconta il percorso umano e sportivo.

