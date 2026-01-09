Souzie-Q Un ritratto di Rocky Marciano | la graphic novel è un trittico di autori abruzzesi

“Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano” è una graphic novel realizzata da autori abruzzesi, pubblicata da Sergio Bonelli Editore. L’opera offre una rappresentazione fedele e approfondita del celebre pugile Rocky Marciano, attraverso un linguaggio sobrio e curato. Un progetto che valorizza il talento regionale e propone una narrazione rispettosa e accurata, rivolta a lettori interessati alla storia e alla cultura italiana.

È tutto abruzzese il cuore di “Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano”, un’opera dedicata a Rocky Marciano ed edita da Sergio Bonelli Editore. Abruzzese è il trittico di autori così come lo è il sangue del protagonista che viene raccontato. Scritto, disegnato e sceneggiato da Francesco Colafella. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

