Souzie-Q Un ritratto di Rocky Marciano | la graphic novel è un trittico di autori abruzzesi

“Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano” è una graphic novel realizzata da autori abruzzesi, pubblicata da Sergio Bonelli Editore. L’opera offre una rappresentazione fedele e approfondita del celebre pugile Rocky Marciano, attraverso un linguaggio sobrio e curato. Un progetto che valorizza il talento regionale e propone una narrazione rispettosa e accurata, rivolta a lettori interessati alla storia e alla cultura italiana.

È tutto abruzzese il cuore di "Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano", un'opera dedicata a Rocky Marciano ed edita da Sergio Bonelli Editore. Abruzzese è il trittico di autori così come lo è il sangue del protagonista che viene raccontato. Scritto, disegnato e sceneggiato da Francesco Colafella.

Carmine Di Giandomenico a Lo Spazio Audace di Lucca Comics 2025 - A Lucca Comics abbiamo intervistato Carmine Di Giandomenico per “Souzie- lospaziobianco.it

Su PopCorNerd vengono assegnati i Corny Awards, e tra i titoli preferiti del 2025 c'è anche Souzie-Q, Un ritratto di Rocky Marciano di Carmine Di Giandomenico, Francesco Colafella e Tanino Liberatore! - facebook.com facebook

STORIA #SouzieQ è la #graphicnovel tutta abruzzese dedicata a #RockyMarciano, edita da #SergioBonelliEditore. Arte, memoria e boxe in un racconto potente e umano. @ladolcevitamag_ x.com

