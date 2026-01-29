Oggi in tv c’è molta scelta. Su Rai 1 va in onda la nuova puntata di “Don Matteo”, mentre su Canale 5 torna “Striscia la notizia”. Su Iris, invece, trasmettono il film “Die Hard”. Gli appassionati di fiction e azione hanno solo l’imbarazzo della scelta.

Guida ai programmi TV del 29 gennaio 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Striscia la notizia” su Canale 5, “Die Hard” su Iris. La prima serata televisiva del 29 gennaio 2026 vede su Rai 1 un nuovo episodio di Don Matteo, una delle fiction più amate dagli italiani, che continua a unire mistero, umanità e leggerezza. Rai 2 sceglie l’attualità con Ora 14 Sera, mentre Rai 3 porta in scena la cultura pop e brillante di Splendida cornice, guidata dall’ironia di Geppi Cucciari. Sul fronte Mediaset, Canale 5 conferma la sua identità con Striscia la notizia, mentre Italia 1 punta sull’adrenalina con il film Shark 2 – L’abisso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 29 gennaio 2026: fiction, intrattenimento e film

Ecco una panoramica dei principali programmi TV in onda oggi, 22 gennaio 2026.

Ecco la guida ai programmi TV del 5 gennaio 2026, con una selezione di film, fiction e intrattenimento.

